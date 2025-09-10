Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Pertamina Umumkan 16 Tim yang Melaju ke Final Nasional Energy Debate Championship, Simak

Rabu, 10 September 2025 – 21:19 WIB
Pertamina Umumkan 16 Tim yang Melaju ke Final Nasional Energy Debate Championship, Simak - JPNN.COM
PT Pertamina (Persero) mengumumkan 16 tim terbaik yang berhasil melaju ke babak final nasional Energy Debate Championship. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengumumkan 16 tim terbaik yang berhasil melaju ke babak final nasional Energy Debate Championship, salah satu kompetisi utama dalam rangkaian kegiatan Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2025.

Ke-16 tim tersebut terpilih setelah melewati babak penyisihan yang digelar secara online pada 27–29 Agustus 2025 lalu, yang diikuti 105 peserta dari 105 perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari akademisi dan praktisi debat nasional dengan mempertimbangkan ketajaman argumen, pemahaman isu energi, hingga kemampuan menyusun solusi berkelanjutan.

Baca Juga:

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta yang telah berjuang di babak penyisihan.

“Pertamina bangga melihat kualitas argumen dan wawasan yang ditunjukkan para peserta," kata Fadjar dalam keterangannya, Rabu (10/9).

Menurut Fadjar, lolos ke babak 16 besar adalah bukti kesiapan mereka menjadi bagian dari generasi muda yang berani menyuarakan ide dan solusi nyata untuk masa depan energi Indonesia.

Baca Juga:

Babak final nasional akan digelar secara offline pada 16 - 17 September 2025 mendatang di Jakarta.

Ke-16 tim finalis ini akan kembali saling adu gagasan untuk memperebutkan tiket lolos ke-8 besar yang kemudian mengerucut menjadi 4 besar untuk tampil di babak Grand Final.

Ini daftar 16 tim terbaik yang berhasil melaju ke babak final nasional Energy Debate Championship, simak

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  Kompetisi Energy Debate Championship  tim terbaik  Pertamina Goes to Campus  PGTC 2025 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp