Pertamina Umumkan 16 Tim yang Melaju ke Final Nasional Energy Debate Championship, Simak

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengumumkan 16 tim terbaik yang berhasil melaju ke babak final nasional Energy Debate Championship, salah satu kompetisi utama dalam rangkaian kegiatan Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2025.

Ke-16 tim tersebut terpilih setelah melewati babak penyisihan yang digelar secara online pada 27–29 Agustus 2025 lalu, yang diikuti 105 peserta dari 105 perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari akademisi dan praktisi debat nasional dengan mempertimbangkan ketajaman argumen, pemahaman isu energi, hingga kemampuan menyusun solusi berkelanjutan.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta yang telah berjuang di babak penyisihan.

“Pertamina bangga melihat kualitas argumen dan wawasan yang ditunjukkan para peserta," kata Fadjar dalam keterangannya, Rabu (10/9).

Menurut Fadjar, lolos ke babak 16 besar adalah bukti kesiapan mereka menjadi bagian dari generasi muda yang berani menyuarakan ide dan solusi nyata untuk masa depan energi Indonesia.

Babak final nasional akan digelar secara offline pada 16 - 17 September 2025 mendatang di Jakarta.

Ke-16 tim finalis ini akan kembali saling adu gagasan untuk memperebutkan tiket lolos ke-8 besar yang kemudian mengerucut menjadi 4 besar untuk tampil di babak Grand Final.