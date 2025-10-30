Pertamina Umumkan Para Juara Pertamuda Seed and Scale 2025, Ini Daftarnya

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali meneguhkan komitmen dalam mendorong lahirnya inovator muda di bidang energi dan teknologi.

Melalui ajang Pertamuda Seed and Scale 2025, Pertamina mengumumkan TOP 3 Pemenang dari tiga kategori, yakni Early Stage Startup, Energy Optimization dan Energy Future.

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Fauzan Adziman dalam sambutannya menekankan pentingnya membangun narasi yang kuat di balik setiap produk dan teknologi yang dikembangkan oleh para inovator muda.

Baca Juga: 17 Tim Inovator Muda Beradu di Final Pitch Pertamuda Seed and Scale 2025

Dia menyebut kekuatan sebuah brand tidak hanya terletak pada fungsinya, tetapi juga pada kisah dan nilai yang dibawanya.

"Membangun narasi dari sebuah brand, baik berupa produk maupun teknologi, menjadi sangat penting. Step by step, target oriented, open minded, realistic, dan you atau disingkat STORY, adalah kunci untuk membangun narasi produk yang kuat," kata Dirjen Fauzan dalam keterangannya, Kamis (30/10).

Fauzan juga mengapresiasi kiprah Pertamina yang terus membuka ruang kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan ekosistem inovasi nasional.

"Kami sangat mendukung program-program yang dikembangkan oleh Pertamina. Ke depan, kami terbuka untuk menjajaki kerja sama, baik dalam pengembangan produk, teknologi, maupun penguatan sumber daya manusia," tambahnya.

Sementara itu, VP Stakeholder Relation Management PT Pertamina (Persero) Rifky Rakhman Yusuf menegaskan para pemenang diharapkan terus menciptakan terobosan baru bagi masa depan energi Indonesia.