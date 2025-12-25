Pertamina-YLKI Kolaborasi Perkuat Kenyamanan Konsumen Selama Nataru 2025-2026

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi antara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Pertamina Patra Niaga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan energi dan kenyamanan masyarakat selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026.

Pengamat Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS), Dr. Nurmadi H. Sumarta mengatakan sinergi berbagai pihak menjadi kunci dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat saat periode liburan.

“Apalagi dalam situasi liburan, Natal, Tahun Baru maupun Lebaran, arus perjalanan mengalami peningkatan pesat,” ujar Nurmadi, Kamis (25/12).

Baca Juga: YLKI Sebut PLN Mobile Bangun Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS ini juga menyoroti pentingnya uji tera alat ukur BBM di SPBU sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan konsumen.

Nurmadi mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk pengawasan yang harus dilakukan secara berkala.

“Uji tera alat ukur merupakan upaya untuk jaminan dan pengawasan kualitas ukuran. Kapan pun secara periodik perlu dilakukan, agar konsumen tidak dicurangi dan dirugikan,” katanya.

Nurmadi menyebutkan dari sisi kenyamanan dan keselamatan publik, Nurmadi menilai kehadiran fasilitas seperti Serambi MyPertamina memiliki peran strategis, terutama bagi masyarakat yang melakukan perjalanan jarak jauh.

“Fasilitas serambi seperti MyPertamina bisa untuk istirahat atau transit terutama untuk perjalanan jarak jauh. Hal ini mengurangi risiko kecapekan yang berakibat kecelakaan. Dalam kondisi liburan, layanan sejenis perlu disediakan terutama di setiap rest area,” jelasnya.