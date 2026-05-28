Pertamina–Halliburton Indonesia Sepakat Berkolaborasi, Dorong Inovasi Industri Migas

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) dan PT Halliburton Indonesia melakukan kerja sama strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Tangerang, Jumat (22/5).

Penandatanganan MoU tersebut menjadi langkah kedua perusahaan dalam memperkuat kolaborasi pengembangan bisnis jasa penunjang pengeboran migas, geothermal, dan migas nonkonvensional, baik di dalam maupun luar negeri.

Direktur Utama Pertamina Drilling Avep Disasmita mengatakan kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas bisnis onshore dan offshore rig services di pasar global.

“Ini menunjukkan komitmen Pertamina Drilling untuk terus memperkuat kapabilitas dan memperluas ekspansi bisnis internasional. Kami melihat peluang besar dalam pengembangan proyek migas, geothermal, maupun migas nonkonvensional, termasuk potensi kerja sama di kawasan Timur Tengah,” ujar Avep.

Menurut dia, sinergi dengan Halliburton diharapkan dapat mendorong transfer teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta memperkuat daya saing industri jasa pengeboran nasional.

Ruang lingkup kerja sama antara Pertamina Drilling dan Halliburton Indonesia mencakup berbagai layanan penunjang industri energi, antara lain rig services, project management, fracturing services, drilling bits, directional drilling, measurement while drilling (MWD), logging while drilling (LWD), dan wireline dan tubing conveyed perforating services.

Ada juga drill stem test dan surface well test services, drilling fluids services, liner hanger, cementing services, wellhead equipment and services, hingga H2S, fishing dan coring services.

Nota kesepahaman, kedua perusahaan juga membahas potensi kerja sama pada proyek West Qurna Block di Irak.