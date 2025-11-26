Pertandingan Campus League 2025 Sektor Putra Panas Sejak Hari Pertama

Rabu, 26 November 2025 – 03:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyelenggaraan hari pertama futsal Campus League 2025 regional Jakarta langsung berlangsung panas.

Tujuh laga yang tersaji di GOR Universitas Negeri Rawamangun, Selasa (25/11) berjalan keras dan ketat sejak awal laga.

Pertandingan dibuka dengan laga Grup D dengan mempertemukan tim futsal putra UNJ melawan UIN Syarif Hidayatullah.

Tuan rumah tampil digdaya di laga perdana seusai menang dengan skor 7-1.

Kejutan terjadi saat Universitas Budi Luhur kalah dengan skor tipis 2-3 dari STKIP Pasundan.

Adapun tim unggulan lainnya yaitu UKI menang atas Universitas Winaya Mukti 4-1, serta Universitas Trisakti melibas Universitas Pasundan 7-2.

Baca Juga: Telkom Menghadirkan Startup Binaan Berbasis AI dalam Acara AI Campus di UMY

Dari sektor putri, UNJ masih terlalu tangguh untuk UKI seusai menang dengan skor 4-0.

Kemenangan tersebut diikuti tim putri UBL yang mengatasi perlawanan Universitas Indonesia 4-1.