Pertandingan Gila! AC Milan Tertinggal 0-2, Lalu Menang, Cek Klasemen
jpnn.com - TURIN - AC Milan meraih kemenangan di pekan ke-14 Serie A dengan cara yang luar biasa gila.
Bertandang ke markas Torino di Stadio Olimpico Di Torino, Selasa (9/12) dini hari WIB, AC Milan si Rossoneri menang 3-2 setelah sempat tertinggal dengan mudah 0-2.
AC Milan membalikkan keadaan dalam pertandingan yang sulit.
Tuan rumah tampil hebat di awal, tetapi AC Milan bangkit, menang, hingga memastikan memimpin klasemen.
Match Details:
Torino vs AC Milan 2-3
Torino (3-5-2): Israel; Coco, Maripan, Tameze (78' Masina); Lazaro (84' Ngonge), Anjorin (59' Casadei), Asllani, Vlasic, Pedersen (84' Nkounkou); Adams (84' Aboukhlal), Zapata.
Subs: Paleari, Popa; Biraghi, Dembele, Gineitis, Njie, Simeone, Ilkhan.
AC Milan (3-5-2): Maignan; Pavlovic, Gabbia, Tomori; Bartesaghi (66' Pulisic), Rabiot, Modric, Loftus-Cheek, Saelemaekers (88' Estupinan); Leao (31' Ricci), Nkunku.
Subs: Terracciano, Torriani; De Winter, Jashari, Odogu.
Goals: 10' Vlasic (Torino), 17' Zapata (Torino), 24' Rabiot (Milan), 67' Pulisic (Milan), 77' Pulisic (Milan).
Sejumlah fakta dan rekor pun bermunculan setelah laga tersebut;
- AC Milan meraih lebih dari 30 poin setelah 14 pertandingan pertama Serie A untuk pertama kalinya sejak musim 2021/22
- AC Milan memenangi pertandingan Serie A setelah tertinggal dua gol untuk pertama kalinya sejak 8 Maret (melawan Lecce, di Via del Mare 3-2).
- AC Milan memenangi pertandingan tandang melawan Torino di Serie A untuk kedua kalinya dalam 12 musim terakhir (6 seri, 5 kalah)
- AC Milan tak terkalahkan selama lebih dari 12 pertandingan berturut-turut dalam satu paruh pertama musim Serie A, untuk pertama kalinya sejak musim 2020/21
Kemenangan itu membuat AC Milan berhak berada di atas Napoli. (acm/jpnn)
Klasemen Serie A
flashscore