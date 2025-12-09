Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Italia

Pertandingan Gila! AC Milan Tertinggal 0-2, Lalu Menang, Cek Klasemen

Selasa, 09 Desember 2025 – 08:20 WIB
AC Milan merayakan gol yang dicetak Christian Pulisic (tengah) ke gawang Torino pada pekan ke-14 Serie A. Foto: Marco Bertorello/AFP

jpnn.com - TURIN - AC Milan meraih kemenangan di pekan ke-14 Serie A dengan cara yang luar biasa gila.

Bertandang ke markas Torino di Stadio Olimpico Di Torino, Selasa (9/12) dini hari WIB, AC Milan si Rossoneri menang 3-2 setelah sempat tertinggal dengan mudah 0-2.

AC Milan membalikkan keadaan dalam pertandingan yang sulit.

Tuan rumah tampil hebat di awal, tetapi AC Milan bangkit, menang, hingga memastikan memimpin klasemen.

Match Details:
Torino vs AC Milan 2-3
Torino (3-5-2): Israel; Coco, Maripan, Tameze (78' Masina); Lazaro (84' Ngonge), Anjorin (59' Casadei), Asllani, Vlasic, Pedersen (84' Nkounkou); Adams (84' Aboukhlal), Zapata.
Subs: Paleari, Popa; Biraghi, Dembele, Gineitis, Njie, Simeone, Ilkhan.
AC Milan (3-5-2): Maignan; Pavlovic, Gabbia, Tomori; Bartesaghi (66' Pulisic), Rabiot, Modric, Loftus-Cheek, Saelemaekers (88' Estupinan); Leao (31' Ricci), Nkunku.
Subs: Terracciano, Torriani; De Winter, Jashari, Odogu.
Goals: 10' Vlasic (Torino), 17' Zapata (Torino), 24' Rabiot (Milan), 67' Pulisic (Milan), 77' Pulisic (Milan).

Sejumlah fakta dan rekor pun bermunculan setelah laga tersebut;

  1. AC Milan meraih lebih dari 30 poin setelah 14 pertandingan pertama Serie A untuk pertama kalinya sejak musim 2021/22
  2. AC Milan memenangi pertandingan Serie A setelah tertinggal dua gol untuk pertama kalinya sejak 8 Maret (melawan Lecce, di Via del Mare 3-2).
  3. AC Milan memenangi pertandingan tandang melawan Torino di Serie A untuk kedua kalinya dalam 12 musim terakhir (6 seri, 5 kalah)
  4. AC Milan tak terkalahkan selama lebih dari 12 pertandingan berturut-turut dalam satu paruh pertama musim Serie A, untuk pertama kalinya sejak musim 2020/21

Kemenangan itu membuat AC Milan berhak berada di atas Napoli. (acm/jpnn)

Klasemen Serie A
Kemenangan dramatis AC Milan di pekan ke-14 membuat pemimpin klasemen Serie A pun berganti.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

