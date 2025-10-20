Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Pertanyakan Hasil Survei Celios, Abdul Rahman Farisi Berkomentar Begini

Senin, 20 Oktober 2025 – 14:24 WIB
Pertanyakan Hasil Survei Celios, Abdul Rahman Farisi Berkomentar Begini - JPNN.COM
Abdul Rahman Farisi, Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi memberi bantahan keras terhadap hasil survei Center for Economic and Law Studies (Celios).

Adapun hasil survei tersebut menempatkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada posisi terburuk dan merekomendasikan reshuffle.

Menurutnya, Golkar menilai penilaian itu gagal total merefleksikan capaian fundamental dan justru mengabaikan bukti nyata keberpihakan pada rakyat.

Baca Juga:

Abdul Rahman Farisi menegaskan bahwa kinerja Bahlil didukung sejumlah pencapaian nyata yang mengubah wajah energi Indonesia dalam satu tahun terakhir, dari pemerataan akses hingga tata kelola yang tegas.

"Kami melihat survei ini mengabaikan fakta implementasi di lapangan. Penilaian yang menempatkan Menteri Bahlil pada posisi terburuk, kami nilai tidak proporsional. Kebijakan demi kebijakan lahir dengan semangat keberpihakan pada rakyat, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo," ungkap Abdul Rahman dalam keterangan resmi, Senin (20/10).

Menurutnya, pencapaian nyata Menteri Bahlil dari Listrik Desa hingga Investasi Triliunan menjadi antitesis terhadap hasil survei Celios.

Baca Juga:

Pada sektor Pemerataan Akses Energi, Program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi prioritas, Bahlil secara aktif memastikan sambungan baru sampai ke wilayah yang belum menikmati Listrik.

“Menteri ESDM memenuhi kebutuhan anak-anak Indonesia agar tidak lagi belajar dalam gelap,” bebernya.

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi memberi bantahan keras terhadap hasil survei Center for Economic and Law Studies.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Abdul Rahman Farisi  Bahlil Lahadalia  Bahlil  Celios 
BERITA ABDUL RAHMAN FARISI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp