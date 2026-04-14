JPNN.com - Politik

Pertemuan 5 Jam, Prabowo dan Putin Sepakati Kerja Sama ESDM dan Pengembangan Industri

Selasa, 14 April 2026 – 20:30 WIB
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow, pada Senin (13/4). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menghasikan sejumlah kerja sama.

Pertemuan kedua pemimpin berlangsung selama lima jam. Diawali dua jam pertemuan bilateral, dilanjutkan dengan tiga jam pertemuan empat mata antara kedua pemimpin.

Pada pertemuan tersebut, kedua negara menyepakati sejumlah poin penting kerja sama strategis, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral yang menjadi prioritas jangka panjang kedua negara.

Baca Juga:

“Disepakati beberapa poin, antara lain kerja sama di sektor ESDM jangka panjang, termasuk ketahanan energi migas dan hilirisasi,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Selain sektor energi, kedua negara juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan dan memperluas kerja sama di berbagai bidang lainnya yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap pembangunan nasional.

“Keberlanjutan beberapa kerja sama di bidang pendidikan riset teknologi, bidang pertanian, dan bidang investasi di berbagai sektor terutama pembangunan industri di Indonesia,” kata dia.

Baca Juga:

Teddy menekankan bahwa Rusia memiliki posisi yang sangat strategis dalam percaturan global, sehingga kemitraan dengan Indonesia menjadi semakin relevan dan penting.

“Kita ketahui bahwa posisi Rusia sangat strategis di dunia global, selain sebagai salah satu negara pemegang hak veto PBB dan pendiri BRICS,” tuturnya.

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  Vladimir Putin  Rusia  Seskab Teddy  EDM  ESDM  industri  Putin 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
