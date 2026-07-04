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Pertemuan dengan Sarwendah Terancam Batal, Begini Tanggapan Pihak Ruben Onsu

Sabtu, 04 Juli 2026 – 07:07 WIB
Pertemuan dengan Sarwendah Terancam Batal, Begini Tanggapan Pihak Ruben Onsu - JPNN.COM
Pembawa acara Ruben Onsu (kiri), Ketua KPAI Aris Adi Leksono (kedua dari kiri), dan kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang (kedua dari kanan), di kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/6). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Sarwendah telah menyatakan kemungkinan batalnya pertemuan antara pihaknya dengan Ruben Onsu pada 11 Juli 2026.

Terkait hal tersebut, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang lantas memberikan tanggapan.

"Yang batalkan kan mereka, yang batalkan kan bukan dari pihak Ruben Onsu, bukan dari pihak abang yang batalkan," kata Minola Sebayang dalam wawancara melalui Zoom, Jumat (3/7).

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Meski begitu, pihak Ruben Onsu tidak memusingkan pilihan pihak Sarwendah tersebut.

Menurutnya, setiap pihak memiliki kebebasan untuk menentukan langkah yang ingin diambil demi mempertahankan hak asuh anak.

Namun, Minola Sebayang mempertanyakan alasan pihak Sarwendah yang memilih untuk membatalkan pertemuan setelah Ruben Onsu mendaftarkan gugatan hak asuh anak.

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"Jadi seharusnya enggak apa-apa pertemuan tanggal 11 itu silakan saja. Kan, masing-masing pihak itu kan bebas ya untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam rangka untuk mempertahankan hak asuhnya," ucap Minola Sebayang.

"Kalau memang misalnya mereka menganggap bahwa join meeting itu adalah sebagai salah satu cara untuk bisa menyelesaikan masalah ini, silakan saja. Kenapa mesti langsung mundur begitu lho hanya gara-gara ada gugatan hak asuh anak begitu lho," sambungnya.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang menanggapi soal kemungkinan batalnya pertemuan 11 Juli dengan pihak Sarwendah.

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TAGS   Ruben Onsu  Sarwendah  Ruben Onsu dan Sarwendah  Minola Sebayang 
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