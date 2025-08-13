Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik

Pertemuan Gibran & Try Sutrisno Sejalan dengan Cara Berpikir Prabowo

Rabu, 13 Agustus 2025 – 22:49 WIB
Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Idrus Marham di kantor partainya, Jakarta, Rabu (13/8). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Idrus Marham menyambut positif langkah Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka yang menemui Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno.

Idrus menyebutkan langkah Gibran menemui Try Sutrisno sejalan dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal setiap warga Indonesia ialah keluarga.

"Jadi ini kan, kalau kita mengikuti cara berpikir dan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh presiden kita, bahwa kita ini adalah keluarga besar," kata dia menjawab awak media di kantor Golkar, Jakarta, Rabu (13/8).

Menurut Idrus, Peabowo dalam pidato pada Mei 2025 pernah menyebut Indonesia sebagai rumah besar yang harus dijaga setiap anak bangsa.

"Oleh karena itu, mari kita merawat bangsa ini," katanya.

Dari situ, Idrus mendukung safari politik dan silaturahmi anak bangsa, baik dilakukan secara informal atau formal seperti dilakukan Gibran kepada Try Sutrisno. 

“Apa pun namanya, mau silaturahmi politik, safari politik, atau pertemuan, adalah sebuah keniscayaan,” ujar eks Menteri Sosial itu.

Sebab, kata Idrus, pertemuan antartokoh seperti Gibran dengan Try Sutrisno, bisa menghilangkan kecurigaan maupun penafsiran politik yang keliru. 

Waketum Golkar Idrus Marham menilai langkah Gibran menemui Try Sutrisno sejalan dengan keinginan Prabowo Subianto soal persatuan nasional.

