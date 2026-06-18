Pertemuan Regional Bahas Angkat Tema Menuju Kebahagiaan Sejati

jpnn.com, JAKARTA - Saksi-Saksi Yehuwa kembali menggelar pertemuan regional tahunan bertajuk "Bahagia Selamanya" di ICE BSD, Banten, pada 26-28 Juni dan 3-5 Juli 2026. Acara yang terbuka untuk umum itu tanpa memungut biaya dari para peserta.

Penyelenggara memperkirakan lebih dari 15.000 orang akan menghadiri rangkaian kegiatan yang berlangsung selama dua akhir pekan tersebut.

Pertemuan ini menjadi bagian dari agenda tahunan Saksi-Saksi Yehuwa yang diselenggarakan di berbagai wilayah di dunia.

Juru bicara lokal Saksi-Saksi Yehuwa, Anggara Pardede, mengatakan tema "Bahagia Selamanya" dipilih karena dinilai relevan dengan kondisi masyarakat yang menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari.

"Siapa yang tidak ingin bahagia? Tema pertemuan tahun ini membahas bagaimana caranya kita bisa bahagia dan tetap bahagia. Semua hadirin akan menemukan sukacita yang nyata karena ada harapan yang kokoh untuk masa depan," kata Anggara dalam keterangannya, Kamis (18/6).

Menurut dia, seluruh materi yang disampaikan selama kegiatan akan berfokus pada prinsip-prinsip Alkitab yang diyakini dapat membantu seseorang memperoleh kebahagiaan yang sejati dan bertahan lama.

Selama tiga hari pelaksanaan di setiap akhir pekan, peserta akan mengikuti ceramah Alkitab, sesi wawancara, serta presentasi video yang mengangkat berbagai persoalan kehidupan.

Beberapa materi yang disiapkan antara lain bertajuk Benar-Benar Bahagia Selamanya — Apa Masuk Akal?, Kenapa Kalian Khawatir?, dan Apakah Anda Sudah Menemukan Harta Itu?