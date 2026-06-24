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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Pertemuan Ruben Onsu dan Anak-Anaknya, Pengacara: Keinginan Ibunya, Lah

Rabu, 24 Juni 2026 – 19:00 WIB
Pertemuan Ruben Onsu dan Anak-Anaknya, Pengacara: Keinginan Ibunya, Lah - JPNN.COM
Ruben Onsu (kanan). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu akhirnya bisa bertemu dengan anak-anaknya, Thalia dan Thania Putri Onsu.

Adapun pertemuan itu terjadi di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, pada Senin (22/6) malam lalu.

Momen pertemuan dengan buah hatinya itu dibagikan pula oleh Ruben Onsu melalui akunnya di Instagram.

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Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu mengatakan pertemuan itu memang atas inisiatif kliennya.

"Itu kalau enggak salah pas kebetulan saja waktunya ya, tetapi di situ sebenarnya harusnya anak-anak pulang lebih dulu, tetapi ditunggu. Keinginan ibunyalah, ibunnya juga maulah ketemuin anaknya dengan bapaknya, siapa yang bilang enggak," ujar Chris Sam Siwu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/6).

Menurutnya, kliennya tak pernah menghalangi anak-anak untuk bertemu ayahnya.

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Dia menilai bahwa persoalan yang kini memanas lantaran masalah komunikasi saja.

"Itu kan sebenarnya pihak-pihak yang menurut saya ada miskom saja ya," kata Chris.

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu mengatakan, pertemuan Ruben Onsu dan kedua putrinya memang atas inisiatif kliennya.

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TAGS   Ruben Onsu  Sarwendah  Ruben Onsu dan Sarwendah  anak-anak Ruben Onsu 
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