Pertemuan Sederet Menteri di Kantor Menko Perekonomian, Purbaya hingga Bahlil

Jumat, 27 Maret 2026 – 14:42 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Sederet Menteri melakukan pertemuan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (27/3).

Dalam pertemuan itu hadir Menko Perekonomian Ailangga Hartarto, Menteri Sekretariat Negara Indonesia (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Pertemuan diduga membicarakan strategi pemerintah dalam menangani dampak ekonomi menyusul konflik di kawasan Timur Tengah yang hingga kini belum mereda.

Baca Juga:

Salah satu poin paling krusial dalam diskusi tersebut yakni pembahasan mengenai isu energi, terutama terkait stabilitas pasokan dan harga di pasar global.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi rapat tersebut dilakukan untuk membahas instruksi langsung dari Kepala Negara.

"Ya, tadi kami baru selesai rapat dengan Pak Menko dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait dengan beberapa hal, tapi mungkin yang bukan bidang saya nanti disampaikan ke menteri yang teknis," ujar Bahlil.

Baca Juga:

Bahlil menjelaskan Kementerian ESDM telah merumuskan langkah-langkah antisipatif bersama PT. Pertamina (Persero). 

Fokus utamanya memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional tetap terjaga, meskipun jalur distribusi global sedang tertekan.

TAGS   menteri ekonomi  Menkeu Purbaya Yudhi  Bahlil Lahadalia  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto  krisis energi 
