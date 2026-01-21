Pertemukan Pelaku Usaha & Investor, KB Bank Gelar 2026 Indonesian Day Business Forum di Seoul

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank KB Indonesia Tbk (KB Bank), bersama KB Kookmin Bank dan didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, menggelar 2026 Indonesian Day Business Forum di Seoul.

Forum ini mempertemukan perwakilan pemerintah Indonesia, pelaku usaha dan investor untuk membahas peluang perdagangan, investasi, serta kerjasama lintas batas antara Indonesia dan Korea Selatan.

Sepanjang 2020 hingga 2025, realisasi investasi Korea Selatan di Indonesia tercatat mencapai USD 13,3 miliar.

Lee Jong Min, Chief of Global Business Group KB Kookmin Bank menekankan pentingnya ‘business execution’ dalam mendorong keberhasilan investasi dan pengembangan usaha.

Dia menjelaskan forum ini menjadi wadah yang menghubungkan peluang pasar Indonesia dengan implementasi nyata serta pencapaian hasil bisnis.

Lee menegaskan Bank KB Indonesia Tbk berperan sebagai mitra bisnis yang hadir sejak tahap awal, bertindak sebagai business establisher ketika nasabah memulai dan membangun usahanya.

Baca Juga: Terobosan Jamkrindo Syariah Perkuat Ekosistem Penjaminan Syariah Berkelanjutan pada 2026

Presiden Direktur KB Bank, Kunardy Darma Lie menekankan kapabilitas KB Bank dalam mendukung aktivitas bisnis dan investasi lintas batas antara Indonesia dan Korea Selatan.

“Indonesian Day Business Forum hadir sebagai platform strategis untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi bilateral mendukung eksportir Korea Selatan yang ingin memasuki pasar Indonesia, serta membantu perusahaan Korea yang ingin memperluas atau memperdalam kehadirannya di Indonesia," ujar Kunardy.