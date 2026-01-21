Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertemukan Pelaku Usaha & Investor, KB Bank Gelar 2026 Indonesian Day Business Forum di Seoul

Rabu, 21 Januari 2026 – 22:01 WIB
Pertemukan Pelaku Usaha & Investor, KB Bank Gelar 2026 Indonesian Day Business Forum di Seoul - JPNN.COM
PT Bank KB Indonesia Tbk (KB Bank), bersama KB Kookmin Bank dan didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, menggelar 2026 Indonesian Day Business Forum di Seoul. Foto dok KB Bank

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank KB Indonesia Tbk (KB Bank), bersama KB Kookmin Bank dan didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, menggelar 2026 Indonesian Day Business Forum di Seoul.

Forum ini mempertemukan perwakilan pemerintah Indonesia, pelaku usaha dan investor untuk membahas peluang perdagangan, investasi, serta kerjasama lintas batas antara Indonesia dan Korea Selatan.

Sepanjang 2020 hingga 2025, realisasi investasi Korea Selatan di Indonesia tercatat mencapai USD 13,3 miliar.

Baca Juga:

Lee Jong Min, Chief of Global Business Group KB Kookmin Bank menekankan pentingnya ‘business execution’ dalam mendorong keberhasilan investasi dan pengembangan usaha.

Dia menjelaskan forum ini menjadi wadah yang menghubungkan peluang pasar Indonesia dengan implementasi nyata serta pencapaian hasil bisnis.

Lee menegaskan Bank KB Indonesia Tbk berperan sebagai mitra bisnis yang hadir sejak tahap awal, bertindak sebagai business establisher ketika nasabah memulai dan membangun usahanya.

Baca Juga:

Presiden Direktur KB Bank, Kunardy Darma Lie menekankan kapabilitas KB Bank dalam mendukung aktivitas bisnis dan investasi lintas batas antara Indonesia dan Korea Selatan.

“Indonesian Day Business Forum hadir sebagai platform strategis untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi bilateral mendukung eksportir Korea Selatan yang ingin memasuki pasar Indonesia, serta membantu perusahaan Korea yang ingin memperluas atau memperdalam kehadirannya di Indonesia," ujar Kunardy.

KB Bank dan KB Kookmin Bank menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung penguatan hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Republik Korea.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KB Bank  PT Bank KB Indonesia  investasi  Korea 
BERITA KB BANK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp