Perti Nyatakan Dukungan Penuh untuk PPP di Bawah Kepemimpinan Mardiono

jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) berkomitmen mendukung kebangkitan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono sesuai hasil Muktamar X lalu.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Perti, Dr. Ir. Zulkarnain Khamsa dan jajarannya saat menerima kunjungan silaturahmi Mardiono di kantor DPP Perti.

Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu menjadi momentum bersejarah, mengingat Perti merupakan salah satu unsur utama fusi yang melahirkan PPP pada tahun 1973. Kini, keduanya bertekad untuk kembali memperkuat sinergi dalam membangkitkan peran politik umat Islam di Indonesia.

Baca Juga: Mardiono Ajak Parmusi Dukung Kebijakan Prabowo Demi Kemaslahatan Umat

“Alhamdulillah, dengan kehadiran beliau Pak Mardiono selaku Ketua Umum PPP, kami sangat bergembira. Ibarat pepatah Minangkabau, ini seperti membangkit batang terandam. Yaitu semangat yang lama kini tumbuh kembali. Kami di Perti siap menyokong sepenuhnya kebangkitan PPP secara nasional,” ujar Zulkarnain Khamsa, seusai pertemuan, Rabu (12/11).

Dia menegaskan di bawah kepemimpinan Mardiono, Perti melihat adanya arah yang jelas dan semangat baru untuk mengembalikan kejayaan PPP sebagai partai Islam yang berpengaruh. Zulkarnain pun menyatakan keyakinannya bahwa PPP mampu kembali masuk ke Senayan pada Pemilu 2029.

“Kami akan terus mendukung bagaimana PPP bangkit dan berkembang di bawah kepemimpinan Pak Mardiono. Tidak hanya dari segi politik, tetapi juga dari nilai dakwah, pendidikan, dan sosial yang selama ini menjadi landasan perjuangan Perti,” tambahnya.

Baca Juga: Ketum PPP Mardiono Serukan Pentingnya Peran Generasi Muda Bangun Bangsa

Sementara Mardiono menyambut baik dukungan dan komitmen Perti. Dia menyebut bahwa kebersamaan antara PPP dan Perti bukan semata hubungan politik, tetapi merupakan ikatan sejarah, ideologi, dan perjuangan umat.

“Perti adalah bagian dari sejarah besar PPP. Karena itu, kita harus terus bergandeng tangan untuk membangkitkan kembali semangat perjuangan dan bersinergi bersama,” ujar Mardiono.