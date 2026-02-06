Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Triwulan IV 2025 Jadi yang Tertinggi sejak Pandemi

Jumat, 06 Februari 2026 – 12:02 WIB
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Triwulan IV 2025 Jadi yang Tertinggi sejak Pandemi - JPNN.COM
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2025 mencapai 5,39 persen secara tahunan (year-on-year).. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2025 mencapai 5,39 persen secara tahunan (year-on-year). Angka tersebut diklaim menjadi yang tertinggi sejak pandemi.

Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh 5,11 persen (c-to-c). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 yang tercatat 5,03 persen.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada akhir 2025.

Baca Juga:

”Ekonomi Indonesia pada triwulan-IV 2025 tumbuh sebesar 5,39 persen (y-on-y), salah satunya didorong oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga,” ucap Amalia, dikutip pada Jumat (6/2).

BPS mencatat, konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2025 didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru.

Selain itu, kebijakan pengendalian inflasi serta berbagai paket stimulus pemerintah juga membantu menjaga daya beli dan aktivitas ekonomi.

Baca Juga:

Sejumlah indikator menunjukkan tren positif, seperti transaksi e-retail dan marketplace, serta penggunaan uang elektronik, kartu debit, dan kartu kredit.

”Jumlah perjalanan wisatawan nusantara meningkat, tumbuh sebesar 13,42 persen (y-on-y) pada triwulan-IV 2025, diikuti peningkatan jumlah penumpang di beberapa moda transportasi seperti angkutan rel dan angkutan laut,” jelasnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2025 mencapai 5,39 persen secara tahunan (year-on-year).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pertumbuhan ekonomi  BPS  Pandemi  kepala BPS 
BERITA PERTUMBUHAN EKONOMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp