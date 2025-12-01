Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pertumbuhan Ekonomi Jatim Tertinggi, 21 Ribu PPPK Paruh Waktu Minta Dilantik, Kesejahteraan Ditingkatkan

Senin, 01 Desember 2025 – 18:57 WIB
Pertumbuhan Ekonomi Jatim Tertinggi, 21 Ribu PPPK Paruh Waktu Minta Dilantik, Kesejahteraan Ditingkatkan
Sebanyak 21 ribu lebih PPPK paruh waktu Jawa Timur berharap pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa mendongkrak kesejahteraan mereka. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tertinggi di pulau Jawa, bahkan hampir melampaui tingkat nasional. Fakta tersebut disambut positif 21 ribu lebih PPPK paruh waktu.

Mereka berharap pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bisa mendongkrak kesejahteraan PPPK paruh waktu.

"Kami mengapresiasi Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa karena berhasil mengantarkan Jatim menjadi daerah yang pertumbuhan ekonominya tertinggi di pulau Jawa. Semoga pertumbuhan ini akan berdampak pada kami juga," kata Ketua Aliansi R2 R3 Jawa Timur Faisol Mahardika kepada JPNN, Senin (1/12).

Dia mengungkapkan, ada dua harapan dari 21 ribu lebih PPPK paruh waktu yang akan diangkat secara resmi pada 1 Januari 2026. Mereka berharap, pemprov Jatim akan melantik 21 ribu PPPK paruh waktu seperti daerah lainnya.

Faisol yang juga ketua umum Aliansi R2 R2 Indonesia ini mengatakan, daerah lainnya melantik PPPK paruh waktu. Jika Jatim hanya menyerahkan SK PPPK paruh waktu tanpa pelantikan, akan menimbulkan kecemburuan sosial.

"PPPK parah waktu di Jatim akan menyesalkan bila tidak ada pelantikan, karena ini momentum yang paling berharga," ujarnya.

Walaupun paruh waktu, tegas Faisol, statusnya tetap ASN PPPK, sehingga pelantikan itu sebagai bukti penghargaan pemerintah kepada mereka.

Permintaan selanjutnya ialah peningkatan kesejahteraan PPPK paruh waktu. Kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya gaji dan tunjangan, tetapi juga status.

Pertumbuhan ekonomi Jatim tertinggi, 21 ribu PPPK Paruh Waktu minta dua hal kepada gubernur Jatim, yaitu dilantik dan kesejahteraan ditingkatkan

