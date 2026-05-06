JPNN.com - Ekonomi - Makro

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2026 Bagus, tetapi Ekonom Beri Catatan Penting

Rabu, 06 Mei 2026 – 16:51 WIB
Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti memberikan keterangan pers di Kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta, Selasa (5/5). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Ekonom Permata Bank Josua menilai pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 dapat memperbaiki keyakinan perbankan.

Namun, angka 5,61 persen belum cukup untuk langsung mengubah risk appetite atau selera risiko bank secara agresif.

“Bank tetap akan melihat kualitas debitur, arus kas, prospek sektor, dan kemampuan bayar, terutama di tengah tekanan rupiah, harga energi, dan ketidakpastian global,” ujar Josua saat di Jakarta, Rabu.

Josua menjelaskan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 kan memberi sinyal positif bagi permintaan kredit, tetapi dampaknya tidak otomatis signifikan dan tidak otomatis merata.

Angka pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi masih berjalan kuat, terutama karena konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta dorongan musiman Ramadan dan Idulfitri.

Namun, sebagian pendorong pertumbuhan kuartal I bersifat musiman dan dipengaruhi realisasi belanja pemerintah yang lebih awal, sehingga bank tetap perlu melihat apakah momentum itu berlanjut ke permintaan usaha yang berulang pada kuartal berikutnya.

Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) memperlihatkan bahwa penyaluran kredit baru pada kuartal I 2026 tetap tumbuh, tetapi melambat dibanding kuartal IV 2025. Nilai Saldo Tertimbang Bersih (SBT) penyaluran kredit baru turun menjadi 38,74 persen pada kuartal I 2026 dari 88,92 persen pada kuartal IV 2025.

Standar kredit juga lebih berhati-hati, tercermin dari indeks standar penyaluran kredit yang positif sebesar 0,15. Hal ini menunjukkan bahwa bank tidak menutup keran kredit, tetapi lebih hati-hati dalam memilih debitur.

