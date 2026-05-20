Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Pertumbuhan Ekonomi Q1 Disokong Belanja Pemerintah, Pengamat Mewanti-wanti

Kamis, 21 Mei 2026 – 00:05 WIB
Pertumbuhan Ekonomi Q1 Disokong Belanja Pemerintah, Pengamat Mewanti-wanti - JPNN.COM
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat memberikan catatan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026.

Nur Hidayat menyebut angka 5,61 persen pada kuartal I 2026 memang menjadi bukti ekonomi masih kuat.

Namun, dia menilai perlu menilik data dengan jernih mengenai angka pertumbuhan tersebut dari sisi pengeluaran.

Baca Juga:

"Pertumbuhan tertinggi datang dari konsumsi pemerintah yang melonjak 21,81 persen," kata Nur Hidayat melalui keterangan tertulis, pada Rabu (20/5).

Reuters mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 terdorong belanja pemerintah, termasuk tunjangan hari raya aparatur sipil negara dan program makan bergizi gratis.

Menyusul kondisi ini, sejumlah analis memperingatkan momentum itu bisa melambat karena tekanan energi dan kebutuhan konsolidasi fiskal.

Baca Juga:

Nur Hidayat menyebut pertumbuhan ini tidak akan bertahan jika terlalu banyak disangga belanja pemerintah.

Bukan karena produktivitas industri, ekspor bernilai tambah, inovasi, dan investasi berkualitas.

Ekonom memberikan catatan pada pertumbuhan ekonomi RI 5,61 persen pada kuartal I 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pertumbuhan ekonomi  Belanja Pemerintah  pengamat ekonomi  APBN 
BERITA PERTUMBUHAN EKONOMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp