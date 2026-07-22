Pertumbuhan Kinerja Memperkuat Pelayaan Masyarakat Jasa Raharja Untuk Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Raharja mencatatkan kinerja keuangan yang positif sepanjang tahun buku 2025. Perusahaan mencatat laba bersih konsolidasian sebesar Rp 2,30 triliun atau melonjak 138,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 963,74 miliar.

Capaian tersebut juga melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) hingga 175,68 persen. Kinerja itu dipaparkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (20/7).

RUPS menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025. Selain itu, rapat juga membahas laporan evaluasi kinerja, laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta laporan kepatuhan dan pengendalian internal.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan pertumbuhan kinerja itu merupakan hasil transformasi bisnis yang dijalankan perusahaan secara konsisten, disertai penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan Jasa Raharja dalam menjalankan transformasi perusahaan secara berkelanjutan. Kami tidak hanya berfokus pada pertumbuhan kinerja keuangan, tetapi juga meningkatkan kualitas perlindungan dasar bagi masyarakat, memperkuat tata kelola, serta memberikan nilai tambah bagi negara," kata dia.

Sepanjang 2025, pendapatan asuransi Jasa Raharja meningkat menjadi Rp 8,17 triliun dari Rp 7,49 triliun pada tahun sebelumnya. Hasil jasa asuransi mencapai Rp 1,95 triliun, sementara pendapatan investasi tumbuh 73 persen menjadi Rp 1,40 triliun. Laba sebelum pajak juga naik signifikan menjadi Rp 2,57 triliun.

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Dari sisi neraca, total aset konsolidasian perusahaan meningkat menjadi Rp 20,63 triliun dengan total ekuitas mencapai Rp 12,62 triliun. Arus kas dari aktivitas operasi juga naik hampir 115 persen menjadi Rp 1,74 triliun.

Sementara penerimaan premi tercatat sebesar Rp 6,87 triliun dengan pembayaran klaim yang tetap terjaga.