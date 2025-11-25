Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertumbuhan YTD Lebih dari 80%, PT UOB Asset Management Indonesia Raih Rekor AUM

Selasa, 25 November 2025 – 11:34 WIB
Pertumbuhan YTD Lebih dari 80%, PT UOB Asset Management Indonesia Raih Rekor AUM - JPNN.COM
PT UOB Asset Management Indonesia meraih rekor AUM dengan pertumbuhan YTD lebih dari 80 persen. Foto: Dok. UOB

jpnn.com, JAKARTA - PT UOB Asset Management Indonesia (UOBAMI) mencapai dana kelolaan (AUM) tertinggi selama delapan bulan berturut-turut, sebesar Rp 1,5 triliun pada akhir Oktober 2025.

Pencapaian ini makin menegaskan posisi UOBAMI di industri investasi Indonesia.

Sejak resmi bergabung dengan Grup UOBAM pada akhir tahun 2019, UOBAMI terus memperluas kapabilitas serta ragam produk investasinya. Upaya strategis ini telah mendorong pertumbuhan AUM yang kuat dan konsisten.

Baca Juga:

Sejak tahun ini, UOBAMI mencatat pertumbuhan AUM year-to-date (YTD) sebesar 84,32%, berada di atas rata-rata industri sebesar 23,61%.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri investasi menunjukkan perubahan yang signifikan. Para investor makin mencari peluang yang tidak hanya memberikan imbal hasil finansial, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Banyak yang bertanya pada diri sendiri "Bagaimana investasi saya dapat memberikan dampak positif?".

Perubahan pola pikir ini mendorong peningkatan penerapan strategi investasi berbasis ESG di UOBAMI.

Baca Juga:

Saat ini, sekitar 33% dari total AUM UOBAMI dialokasikan pada produk yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Pendekatan ini selaras dengan agenda keberlanjutan nasional dan mencerminkan komitmen jangka panjang UOBAMI dalam mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

PT UOB Asset Management Indonesia meraih rekor AUM dengan pertumbuhan YTD lebih dari 80 persen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   uob  PT UOB Asset Management Indonesia  Bisnis  investasi 
BERITA UOB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp