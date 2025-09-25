Perubahan Alokasi Formasi PPPK Paruh Waktu Masih Terbuka Bagi Honorer, Jangan Lewatkan!

jpnn.com, JAKARTA - Perubahan detail alokasi formasi PPPK Paruh Waktu masih terbuka bagi honorer. Ini setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali memperpanjang jadwal pengisian DRH PPPK paruh waktu. Seharusnya, pengisian daftar riwayat hidup (DRH) ditutup pada 22 September.

Namun, BKN kembali memperpanjang jadwal untuk yang ketiga kalinya menjadi 27 September.

"Provinsi Jawa Timur membuka ruang untuk perubahan pengajuan formasi PPPK paruh waktu. Hari ini saya sudah mengajukan beberapa perubahan dan alhamdulillah direspons dengan baik," kata Ketua umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika kepada JPNN, Kamis (25/9).

Dia menambahkan, perubahan pengajuan bisa dilakukan di dinas atau cabang dinas masing-masing. Perubahan detail alokasi PPPK paruh waktu antara lain, salah unit kerja, upgrade kualifikasi pendidikan, perubahan status PPPK paruh waktu (dari teknis ke guru atau sebaliknya).

Perubahan usulan bisa dilihat pada akun sscasn masing-masing PPPK Paruh Waktu.

"Harus dipastikan kembali sudah sesuai usulan kawan-kawan honorer yang tertulis di link http://s.id/UjiPublikUsulanPPPKParuhWaktu sheet Rekap Perubahan Detail Formasi PPPK Paruh Waktu," terang Faisol.

Setelah itu, lanjutnya, lakukan pengecekan pada akun sscasn masing-masing PPPK Paruh Waktu. Apabila masih terdapat kesalahan ataupun revisi perubahan dan ada tambahan usulan perubahan, mohon segera melaporkan ke PIC masing-masing paling lambat tanggal 26 September pukul 10.00 WIB (dengan membedakan sheet antara revisi perubahan usulan baru).

Sesuai arahan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tambah Faisol, khusus untuk perubahan teknis ke guru ada persyaratannya, antara lain: