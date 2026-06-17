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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Perubahan Aturan BAJC 2026 Membuat Tim Bulu Tangkis Indonesia Bergerak Cepat

Rabu, 17 Juni 2026 – 22:00 WIB
Perubahan Aturan BAJC 2026 Membuat Tim Bulu Tangkis Indonesia Bergerak Cepat - JPNN.COM
Tim bulu tangkis Indonesia mulai masuk fase pematangan menjelang Badminton Asia Junior Championships (AJC) 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Tim bulu tangkis Indonesia mulai masuk fase pematangan menjelang Badminton Asia Junior Championships (AJC) 2026.

PBSI menggelar simulasi beregu di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (17/6/2026), sebagai bagian dari adaptasi menghadapi aturan baru di turnamen tersebut.

Sebanyak 20 pemain dibagi menjadi dua tim, Garuda dan Rajawali, untuk menjalani pertandingan uji coba dengan format yang menyerupai AJC 2026.

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Pertandingan berlangsung ketat hingga tiga set. Tim Garuda akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 55-36, 52-55, dan 55-54.

Manajer tim Eskar Denatara  menegaskan simulasi ini penting untuk membiasakan pemain dengan atmosfer beregu dan perubahan sistem pertandingan.

"Tujuan utama kami ialah membuat pemain terbiasa dengan situasi pertandingan beregu sekaligus memahami aturan baru yang akan digunakan di AJC 2026," jelasnya.

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AJC 2026 sendiri akan menggunakan sistem relay point dengan format baru, yakni tiga set dengan target 55 poin per set.

Setiap set terdiri dari lima nomor pertandingan yang melibatkan tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.

Tim bulu tangkis Indonesia mulai masuk fase pematangan menjelang Badminton Asia Junior Championships (AJC) 2026.

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TAGS   Badminton Asia Junior Championships  Badminton Asia Junior Championships 2026  BAJC 2026  PBSI 
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