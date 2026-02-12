Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Perubahan Mental Angkat Performa, Timnas U-17 Indonesia Hanya Kalah Tipis Lawan China

Kamis, 12 Februari 2026 – 04:35 WIB
Perubahan Mental Angkat Performa, Timnas U-17 Indonesia Hanya Kalah Tipis Lawan China - JPNN.COM
Selebrasi Chico Jericho Yarangga seusai mencetak gol ke gawang China pada laga persahabatan di Indomilk Arena, Tangerang, Rabu (11/2). Foto: X/@TimnasIndonesia

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia kembali menelan kekalahan saat menghadapi China pada laga persahabatan.

Berlaga di Indomilk Arena, Tangerang, Rabu (11/2/2026), skuad asuhan Nova Arianto menyerah dengan skor 2-3.

Dua gol skuad Garuda Muda dicetak oleh Chico Jericho Yarangga pada menit ke-22 dan Miraj Rizki Sulaeman (48').

Baca Juga:

Adapun China mampu merobek jala gawang Timnas Indonesia yang dikawal Noah Leo Duvert melalui Zhao Songyuan pada menit ke-9, He Sifan (36'), dan Zhang Bolin (90').

Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto sejatinya sudah melakukan banyak perubahan komposisi untuk mengimbangi permainan China.

Meski harus menelan kekalahan, Made Arbi Ananta dan kolega mampu memberikan perlawanan yang lebih baik.

Baca Juga:

"Hari ini saya bersyukur walaupun hasilnya masih belum sesuai dengan harapan kami." 

"Saya melihat ada perubahan secara mental dari para pemain," kata legenda Persib Bandung itu.

Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto menyoroti perubahan mental bertanding skuad Garuda Muda saat kalah 2-3 atas China, Rabu (11/2)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   timnas u-17  Timnas U-17 Indonesia  Timnas Indonesia U-17  China  pertandingan persahabatan 
BERITA TIMNAS U-17 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp