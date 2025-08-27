Close Banner Apps JPNN.com
Perum BULOG: Harga Beras Medium Mulai Turun di Sebagian Besar Wilayah Indonesia

Rabu, 27 Agustus 2025 – 07:35 WIB
Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani saat mengecek langsung penyaluran beras SPHP. Foto: Dokumentasi BULOG

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG mencatat penyaluran harian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di 25 Agustus 2025 mencapai lebih dari 8 ribu ton yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen BULOG dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan serta menstabilkan harga beras di tingkat konsumen.

Penyaluran beras SPHP oleh BULOG telah memberikan dampak nyata terhadap pergerakan harga di pasar. Foto: Dokumentasi BULOG

Penyaluran Beras SPHP sepanjang tahun ini telah dilakukan sebanyak lebih dari 259 ribu ton.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium pada minggu ke-3 Agustus 2025 menunjukkan tren penurunan di sebagian besar wilayah.

Penurunan terjadi di 196 kabupaten/kota dengan rata-rata harga turun dari Rp 14.332/kg pada minggu ke-2 menjadi Rp 14.239/kg pada minggu ke-3.

Fakta ini menunjukkan penyaluran beras SPHP oleh BULOG telah memberikan dampak nyata terhadap pergerakan harga di pasar.

Penyaluran beras SPHP oleh BULOG telah memberikan dampak nyata terhadap pergerakan harga di pasar

