Perum Bulog Pastikan Stok Beras Nasional Tetap Terjaga

jpnn.com, JAKARTA - Perum Bulog memastikan kualitas stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional yang mencapai 3,9 juta ton tetap terjaga guna menjamin ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat Indonesia.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan seluruh beras yang disalurkan untuk program pemerintah, baik melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun bantuan pangan selalu melalui pemeriksaan kuantitas dan kualitas sebelum dilakukan pengemasan ulang.

"Bulog berkomitmen untuk memastikan beras yang sampai ke masyarakat selalu dalam kondisi baik dan layak konsumsi," kata Rizal dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Rizal menyampaikan untuk menjamin keamanan pangan, Bulog secara periodik melakukan pemeriksaan kualitas beras di laboratorium terakreditasi nasional.

Dia menyebut pengujian laboratorium terakhir yang dilakukan pada bulan Agustus 2025, yaitu Laboratorium PT. Saraswanti Indo Genetech dan Laboratorium PT. Sucofindo, menunjukkan bahwa beras yang disimpan di gudang Bulog memiliki kandungan yang masih memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Dia menegaskan sebagai BUMN pangan yang mendapat mandat menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional, Perum Bulog berkomitmen untuk terus memastikan beras yang dikelola dan disalurkan berada dalam kondisi terbaik.

"Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pangan nasional tetap terjaga," imbuh Rizal.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menambahkan saat ini pihaknya mengelola stok beras sebanyak 3,9 juta ton.