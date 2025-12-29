Perum BULOG Perkuat Sarana TIK di Sekolah Vokasi UNS

jpnn.com, SURAKARTA - Surakarta —Perum BULOG melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) BULOG Peduli Pendidikan menyalurkan bantuan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebanyak tiga unit laptop ke Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta, Jawa Tengah, Senin (29/12).

Bantuan itu disalurkan sebagai bentuk komitmen BULOG dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan penguatan sumber daya manusia.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari Pilar Pembangunan Sosial BULOG yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 4, Pendidikan Berkualitas.

Melalui dukungan sarana TIK, BULOG mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri dan transformasi digital.

Direktur SDM dan Transformasi Perum BULOG, Sudarsono Hardjosoekarto menegaskan program ini merupakan wujud nyata peran BULOG sebagai BUMN dalam menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.

“Melalui Program TJSL Bulog Peduli Pendidikan, kami berupaya memastikan institusi pendidikan vokasi memiliki dukungan sarana yang memadai, termasuk teknologi informasi,” ujar Sudarsono.

Baca Juga: Wadirut BULOG Turun Langsung untuk Pastikan Kecukupan Stok Bantuan Bencana di Aceh

Dia menambahkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran saat ini menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan.

Penyediaan sarana TIK diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar sekaligus memperkuat kompetensi mahasiswa agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.