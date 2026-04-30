Perumda Dharma Jaya Targetkan Penyediaan 900 Ekor Sapi untuk Idul Adha 2026

Kamis, 30 April 2026 – 14:40 WIB

jpnn.com - JAKARTA -- Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Jaya menetapkan target penyediaan hewan kurban sebanyak 900 ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta dalam menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Langkah itu diambil untuk menjamin ketersediaan hewan kurban yang memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) bagi warga ibu kota.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman menyatakan bahwa seluruh unit hewan kurban yang disediakan telah melalui prosedur seleksi dan pemeriksaan kesehatan ketat.

“Prioritas kami adalah memberikan jaminan keamanan bagi konsumen. Setiap ekor sapi didatangkan dari wilayah telah terverifikasi dan wajib melewati proses karantina serta pemeriksaan ulang oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta,” ujar Raditya.

Menurut dia, Perumda Dharma Jaya telah mengoptimalkan infrastruktur Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Cakung, yang tersertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan Halal.

Fasilitas pemotongan semi-mekanik itu memiliki kapasitas operasional mencapai 200 hingga 250 ekor per hari.

Sebagai bagian dari standardisasi layanan, Perumda Dharma Jaya mengerahkan 100 personel profesional, termasuk Juru Sembelih Halal (Juleha) bersertifikat serta tim pengemasan.

Perusahaan juga menawarkan layanan pengelolaan daging kurban secara komprehensif, mulai dari pemotongan, pemisahan karkas, hingga pengemasan khusus (customized packaging) dalam takaran kilogram untuk memudahkan distribusi bagi masyarakat.