Perumnas dan Agung Podomoro Land Berkolaborasi Revitalisasi Rumah Susun Klender

jpnn.com, JAKARTA - Perum Perumnas bersama PT Agung Podomoro Land Tbk memulai kolaborasi strategis dalam penjajakan kerja sama pengembangan Proyek Revitalisasi Rumah Susun Klender, Jakarta Timur.

Rumah Susun Klender merupakan salah satu aset strategis Perumnas yang telah menjadi tempat tinggal masyarakat selama puluhan tahun.

Berlokasi di kawasan yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan berbagai fasilitas publik, kawasan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi hunian vertikal berbasis Transit-Oriented Development (TOD).

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Melalui revitalisasi tersebut, Perumnas merencanakan transformasi kawasan yang sebelumnya terdiri dari 78 blok rumah susun dengan 1.280 unit hunian, akan dikembangkan menjadi 14 tower high-rise hunian dengan lebih dari 10.000 unit, sekaligus memastikan tersedianya unit pengganti bagi seluruh penghuni eksisting sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Pengembangan Rumah Susun Klender merupakan kelanjutan dari komitmen Perumnas dalam menghadirkan solusi hunian perkotaan melalui program revitalisasi.

Plt. Direktur Utama Perum Perumnas, Imelda Alini Pohan menyampaikan sinergi dengan sektor swasta merupakan langkah strategis untuk mempercepat transformasi kawasan perkotaan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

“Perumnas berkomitmen melaksanakan seluruh proses revitalisasi secara partisipatif dengan mengedepankan komunikasi yang terbuka, transparan, dan konstruktif bersama masyarakat penghuni Rumah Susun Klender, didukung oleh sinergi dengan BAPPENAS dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami meyakini keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari terbangunnya hunian baru, tetapi juga dari sejauh mana revitalisasi ini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman dan berkelanjutan," ujar Imelda.

President Director PT Agung Podomoro Land Tbk, Bacelius Ruru, menyampaikan kolaborasi ini merupakan wujud dukungan perusahaan terhadap program pemerintah dalam penyediaan hunian yang layak melalui pengembangan dan revitalisasi kawasan permukiman.