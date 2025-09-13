Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

PERURI Bahas Ketahanan Digital di Era AI di Digital Resilience Summit 2025

Sabtu, 13 September 2025 – 08:21 WIB
PERURI Bahas Ketahanan Digital di Era AI di Digital Resilience Summit 2025 - JPNN.COM
PERURI Bahas Ketahanan Digital di Era AI di Digital Resilience Summit 2025. Foto: Peruri

jpnn.com, JAKARTA - PERURI bersama PT Xynexis International menyelenggarakan Digital Resilience Summit 2025 pada 10–11 September di Hall INA Digital, Kantor PERURI, Jakarta Selatan.

Forum ini mempertemukan pemimpin industri, regulator, akademisi, dan komunitas teknologi dengan tema “Integrating Cybersecurity, AI, Quantum & Privacy for Enterprise Resilience”.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menekankan pentingnya membangun ekosistem digital yang tangguh.

Baca Juga:

Dia mengingatkan bahwa di balik potensi ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai USD 109 miliar pada 2025, terdapat ancaman serius seperti serangan siber terhadap sektor strategis.

Dwina menegaskan, forum ini menjadi momentum strategis bagi PERURI untuk memperkuat kontribusi dalam keamanan digital.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor adalah kunci menjaga kedaulatan digital Indonesia di tengah risiko disrupsi.

Baca Juga:

Hal senada disampaikan Eva Noor yang menekankan perlunya integrasi antara keamanan siber, kecerdasan buatan, quantum computing, dan privasi data.

Acara ini menghadirkan empat panel strategis yang membahas isu utama mulai dari cybersecurity, AI & quantum readiness, regulasi, hingga inovasi ekosistem digital.

PERURI gelar Digital Resilience Summit 2025, dan bahas ketahanan digital di era AI dan kuantum.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Peruri  era digital  ketahanan digital 
BERITA PERURI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp