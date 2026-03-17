Peruri Berangkatkan 500 Pemudik dalam Program Mudik Nyaman 2026

jpnn.com, JAKARTA - Peruri memberangkatkan 500 pemudik dalam program Mudik Nyaman Bersama BUMN 2026 guna mendukung kelancaran arus mudik menjelang Hari Raya Idulfitri.

Program bertema “Mudik Aman, Berbagi Harapan” ini merupakan bagian dari komitmen Peruri dalam menghadirkan perjalanan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat agar dapat merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman.

Partisipasi Peruri juga menjadi wujud dukungan terhadap inisiatif pemerintah dalam menyediakan sarana transportasi yang layak sekaligus menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pada tahun ini, Peruri memberangkatkan 500 pemudik menggunakan 13 unit bus dengan tiga kota tujuan utama, yakni Semarang, Yogyakarta, dan Solo.

Pemberangkatan dilakukan pada Selasa (17/3) dari tiga titik, yaitu Kantor Peruri Jakarta di Jalan Palatehan sebanyak 5 bus, Kawasan Produksi Karawang sebanyak 7 bus, serta Gelora Bung Karno (GBK) Senayan sebanyak 1 bus.

Khusus peserta yang berangkat dari GBK, mereka terlebih dahulu mengikuti seremoni pelepasan yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya, menyampaikan harapannya agar program ini dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan mudik dengan aman dan lancar.

“Selamat mudik kepada seluruh peserta. Semoga perjalanan menuju kampung halaman berjalan lancar, aman, dan penuh kebahagiaan,” ujarnya.