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JPNN.com - Ekonomi

Peruri Dorong Digitalisasi Administrasi Barantin lewat Meterai Elektronik

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 19:47 WIB
Peruri Dorong Digitalisasi Administrasi Barantin lewat Meterai Elektronik - JPNN.COM
Peruri mengenalkan Meterai Elektronik kepada Barantin untuk mempercepat digitalisasi layanan publik yang aman.Foto: Peruri

jpnn.com, JAKARTA - Peruri menggelar sosialisasi penggunaan dan verifikasi Meterai Elektronik kepada Badan Karantina Indonesia (Barantin) di Kantor Barantin, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pejabat karantina mengenai pemanfaatan Meterai Elektronik dalam mendukung administrasi pemerintahan yang lebih cepat, aman, dan efisien.

Sosialisasi dilakukan seiring meningkatnya penggunaan dokumen digital di lingkungan pemerintahan. Peruri menilai kemampuan menggunakan dan memverifikasi Meterai Elektronik menjadi penting untuk memastikan keabsahan dokumen, menjaga integritas data, serta meningkatkan keamanan transaksi elektronik.

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Selain itu, Meterai Elektronik juga berfungsi sebagai bukti pembayaran Bea Meterai pada dokumen digital.

Dalam kegiatan tersebut, Peruri memperkenalkan Meterai Elektronik sebagai instrumen digital trust yang dapat diintegrasikan ke berbagai sistem layanan publik, termasuk platform Badan Karantina Indonesia untuk pengajuan, perpanjangan, dan registrasi fasilitas karantina secara daring.

Integrasi ini memungkinkan pengguna membubuhkan Meterai Elektronik langsung melalui aplikasi layanan tanpa berpindah platform.

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Peruri juga memberikan pemahaman mengenai proses verifikasi Meterai Elektronik. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keaslian meterai sekaligus keterikatannya dengan dokumen asli sehingga setiap perubahan pada dokumen dapat terdeteksi.

Head of Digital Commercial Peruri, Shitta Marsela, mengatakan implementasi dan verifikasi Meterai Elektronik tidak hanya memastikan status dokumen tetap valid, tetapi juga menjaga keterikatan meterai dengan dokumen aslinya.

Peruri mengenalkan Meterai Elektronik kepada Barantin untuk mempercepat digitalisasi layanan publik yang aman.

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TAGS   Peruri  Meterai Elektronik  Meterai   barantin 
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