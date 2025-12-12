Peruri Gerak Cepat Bantu Ribuan Warga Terdampak Bencana di Sumatera

Jumat, 12 Desember 2025 – 20:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Peruri menyalurkan bantuan logistik bagi korban banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November hingga awal Desember 2025.

Bencana tersebut menyebabkan kerusakan serius pada permukiman warga dan berdampak pada ribuan masyarakat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 5.000 orang terdampak hingga 10 Desember 2025.

Baca Juga: PRISMA Peruri Perkuat Literasi Digital UMKM di Tengah Persaingan Pasar Online

Sebagai respons cepat, Peruri mengirimkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban sekaligus mendukung percepatan pemulihan pascabencana.

Penyaluran dilakukan di sejumlah titik, antara lain Aceh Tamiang, Meunasah Mancang, dan Gampong Rhieng Krueng di Pidie Jaya. Di Sumatera Utara, bantuan diterima melalui posko utama di Sibolga dan Tapanuli Tengah.

Adapun di Sumatera Barat, distribusi difokuskan pada Posko Pengungsian Musalla Albarkah Rimbo Panjang, Batu Busuk, serta Posko Arsyina di Lubuk Alung, Padang Pariaman.

Bantuan yang diberikan mencakup kebutuhan logistik seperti makanan, air bersih, perlengkapan kesehatan, serta dukungan bagi kelompok rentan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Peruri, Fajar Rizki, menyerahkan bantuan secara langsung bersama jajaran perusahaan.