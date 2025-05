Peruri Hadirkan Emas Investasi Mewah Berteknologi Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Peruri dipercaya oleh perusahaan logam mulia Rana Precious Metal untuk memproduksi dua produk emas investasi mewah terbaru, Noor Dinar dan Rana Gold Bar.

Kolaborasi ini juga melibatkan Pura Group Indonesia dalam upaya menciptakan produk emas yang tidak hanya bernilai estetis dan investasi, tetapi juga mengutamakan aspek keamanan dan budaya.

Noor Dinar hadir dalam tiga denominasi, yakni 1 Dinar (4,25 gram), 2 Dinar (8,5 gram), dan 5 Dinar (21,25 gram).

Produk Noor Dinar dan Rana Gold Bar dilengkapi teknologi keamanan tinggi, seperti Invisible Ink yang hanya tampak di bawah sinar ultraviolet, serta fitur Serial Number alfanumerik unik.

Kemudian, Latent Image dengan gambar tersembunyi, dan Holographic Seal yang menjamin keaslian dan kemasan yang belum rusak.

“Kolaborasi ini membuktikan bahwa teknologi sekuriti tinggi milik Peruri tidak hanya relevan untuk uang dan dokumen negara, tetapi juga dapat diandalkan dalam menciptakan produk investasi logam mulia yang aman dan bernilai budaya,” ujar Ade Permana, Head of Strategic Business Unit High Security Solution Peruri, Jumat (16/5).

Sementara itu, Direktur PT Berkah Restu Sejahtera, Herru Wijayadie, menambahkan bahwa kedua produk tersebut menawarkan pengalaman investasi emas yang eksklusif dengan nuansa seni dan identitas budaya Indonesia. Teknologi keamanan yang disematkan juga menjadi nilai lebih bagi investor.

Sebelumnya, Peruri juga dipercaya memproduksi koin souvenir untuk acara 20th Technical Meeting of the Mints in ASEAN (TEMAN) di Filipina pada 2024.