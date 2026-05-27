Peruri Integrasikan TJSL dan ESG dalam Strategi Perusahaan

Rabu, 27 Mei 2026 – 04:32 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Peruri meraih predikat tertinggi Bintang 5 pada ajang TOP CSR Awards 2026 atas konsistensinya dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan.

Selain penghargaan untuk perusahaan, Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya, juga meraih penghargaan TOP Leader on CSR Commitment 2026.

Koordinator Corporate Communication & TJSL Peruri Yahdi Lil Ihsan, menerima langsung penghargaan tersebut mewakili perusahaan dalam acara yang dihadiri berbagai pelaku industri dan pemangku kepentingan.

Predikat Bintang 5 menjadi peningkatan capaian Peruri setelah sebelumnya meraih penghargaan Bintang 4 pada ajang yang sama.

Peningkatan itu dinilai mencerminkan penguatan sistem, kebijakan, tata kelola, serta efektivitas implementasi TJSL yang sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Penghargaan TOP Leader on CSR Commitment 2026 diberikan kepada Dwina Septiani Wijaya sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pimpinan perusahaan dalam mendukung tata kelola dan implementasi program CSR/TJSL secara berkelanjutan.

Head of Corporate Security Peruri, Adi Sunardi, mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus memperkuat kontribusi sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa komitmen Peruri dalam menjalankan TJSL dan ESG terus bergerak ke arah yang lebih strategis dan berdampak,” ujar Adi Sunardi, dalam keterangannya, Selasa (26/5).