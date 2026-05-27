Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Peruri Integrasikan TJSL dan ESG dalam Strategi Perusahaan

Rabu, 27 Mei 2026 – 04:32 WIB
Peruri Integrasikan TJSL dan ESG dalam Strategi Perusahaan - JPNN.COM
Peruri terus memperkuat program sosial dan lingkungan yang terintegrasi dengan strategi bisnis. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Peruri meraih predikat tertinggi Bintang 5 pada ajang TOP CSR Awards 2026 atas konsistensinya dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan.

Selain penghargaan untuk perusahaan, Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya, juga meraih penghargaan TOP Leader on CSR Commitment 2026.

Koordinator Corporate Communication & TJSL Peruri Yahdi Lil Ihsan, menerima langsung penghargaan tersebut mewakili perusahaan dalam acara yang dihadiri berbagai pelaku industri dan pemangku kepentingan.

Baca Juga:

Predikat Bintang 5 menjadi peningkatan capaian Peruri setelah sebelumnya meraih penghargaan Bintang 4 pada ajang yang sama.

Peningkatan itu dinilai mencerminkan penguatan sistem, kebijakan, tata kelola, serta efektivitas implementasi TJSL yang sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Penghargaan TOP Leader on CSR Commitment 2026 diberikan kepada Dwina Septiani Wijaya sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pimpinan perusahaan dalam mendukung tata kelola dan implementasi program CSR/TJSL secara berkelanjutan.

Baca Juga:

Head of Corporate Security Peruri, Adi Sunardi, mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus memperkuat kontribusi sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa komitmen Peruri dalam menjalankan TJSL dan ESG terus bergerak ke arah yang lebih strategis dan berdampak,” ujar Adi Sunardi, dalam keterangannya, Selasa (26/5).

Peruri terus memperkuat program sosial dan lingkungan yang terintegrasi dengan strategi bisnis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Peruri  TJSL  ESG  Penghargaan 
BERITA PERURI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp