Peruri Perkuat Upaya Penurunan Stunting Lewat Program PMT di Karawang

jpnn.com, KARAWANG - Peruri memperkuat komitmennya dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Tinggi Protein bagi balita stunting di Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang.

Program tersebut merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Peruri yang telah berjalan selama tiga tahun.

Program PMT Tinggi Protein ini dilaksanakan sebagai respons terhadap masih tingginya persoalan stunting di wilayah pedesaan, yang dipengaruhi oleh rendahnya asupan gizi balita, keterbatasan akses pangan bergizi, serta minimnya pengetahuan gizi di tingkat keluarga.

Rendahnya konsumsi protein dan pola pemberian makan yang belum optimal turut menjadi faktor utama.

Dalam pelaksanaannya, Peruri menggandeng Program Studi Gizi Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), Pemerintah Desa Parungmulya, serta Puskesmas Ciampel.

Program tahun ketiga ini kembali diresmikan pada Kamis (11/12) di Kantor Desa Parungmulya sebagai bentuk keberlanjutan intervensi gizi di wilayah tersebut.

Baca Juga: Peruri Gerak Cepat Bantu Ribuan Warga Terdampak Bencana di Sumatera

Desa Parungmulya menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan stunting di Kabupaten Karawang berdasarkan hasil pemantauan lapangan yang masih menemukan balita dengan status gizi memerlukan perhatian khusus.

Stunting diketahui berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, hingga produktivitas jangka panjang anak.