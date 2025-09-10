Peruri Raih Predikat Tertinggi di TOP GRC Awards 2025

Rabu, 10 September 2025 – 19:53 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) berhasil meraih predikat tertinggi dalam ajang TOP GRC (Governance, Risk, and Compliance) Awards 2025 yang digelar di Hotel Raffles Jakarta.

Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan dengan penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan terbaik.

Peruri dianugerahi predikat TOP GRC Awards 2025 #5 Stars, sebuah pencapaian bergengsi yang menegaskan kualitas tata kelola perusahaan.

Selain itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Peruri, Fajar Rizki, juga meraih penghargaan The Most Committed GRC Leader 2025 berkat kepemimpinannya dalam memperkuat penerapan GRC di lingkungan perusahaan.

“Penghargaan ini membuktikan konsistensi dan komitmen Peruri dalam membangun perusahaan yang tangguh, berintegritas, dan berorientasi pada keberlanjutan. Capaian ini lahir dari kerja keras serta inovasi seluruh insan Peruri,” ujar Fajar dalam keterangan tertulis, Rabu (10/9).

Menurut Fajar, predikat tertinggi ini sekaligus mencerminkan integrasi penerapan GRC dengan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dan dukungan terhadap Sustainable Development Goals (SDGs).

Dengan demikian, tata kelola yang diterapkan Peruri tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga memperkuat keberlanjutan bisnis.

Sebagai BUMN strategis, Peruri memiliki peran penting dalam mencetak uang rupiah, dokumen sekuriti negara, serta mendukung agenda transformasi digital nasional.