Peruri Salurkan Hewan Kurban untuk Masyarakat di Empat Wilayah

jpnn.com, JAKARTA - Perum Peruri menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat di sejumlah wilayah dalam rangka Hari Raya Iduladha.

Penyaluran hewan kurban dilakukan di wilayah Karawang, Jakarta, Bogor, dan Purwakarta sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Pada tahun ini, Peruri menyalurkan total empat ekor sapi dan tujuh ekor kambing kepada masyarakat di sejumlah daerah penerima manfaat.

Kegiatan tersebut terlaksana melalui kolaborasi antara Peruri dan organisasi internal perusahaan yang bergerak di bidang sosial, kesenian, dan keagamaan, yakni Peruri Stars.

Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi, mengatakan penyaluran hewan kurban merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekaligus bagian dari penguatan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

"Melalui penyaluran hewan kurban ini, kami ingin terus hadir di tengah masyarakat sebagai perusahaan yang menjalankan mandat strategis negara,” ujar Adi.

Menurut dia, perusahaan juga ingin menjadi bagian dari ekosistem sosial yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat melalui berbagai program sosial berkelanjutan.

Adi menambahkan, kegiatan penyaluran hewan kurban diharapkan dapat menjadi agenda rutin perusahaan setiap tahun dengan jumlah penerima manfaat yang semakin luas.