Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Perusahaan Asal Sulut Ekspor Perdana 260 Ton Santan Beku ke Tiongkok Berkat Fasilitas Ini

Kamis, 25 September 2025 – 12:43 WIB
Perusahaan Asal Sulut Ekspor Perdana 260 Ton Santan Beku ke Tiongkok Berkat Fasilitas Ini - JPNN.COM
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay bersama Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagtara Erwin Situmorang, Kepala Badan Karantina Sulawesi Utara Agus Muhiyanto dan pejabat terkait lainnya saat menghadiri seremonial pelepasan ekspor perdana santan beku ke Tiongkok yang dilaksanakan di PT Kether Coco Bio yang berlokasi di Desa Tontatele, Kabupaten Minahasa Utara pada Rabu (24/9). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MINAHASA UTARA - PT Kether Coco Bio, produsen produk turunan kelapa asal Sulawesi Utara (Sulut) berhasil melaksanakan ekspor perdana sejumlah 10 kontainer atau 260 ton produk santan beku senilai Rp 12 miliar ke Tiongkok.

Keberhasilan ekspor dilakukan perusahaan ini dengan memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat yang diberikan Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara).

Seremonial pelepasan ekspor dilaksanakan di PT Kether Coco Bio yang berlokasi di Desa Tontatele, Kabupaten Minahasa Utara pada Rabu (24/09).

Baca Juga:

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagtara Erwin Situmorang, Kepala Badan Karantina Sulawesi Utara Agus Muhiyanto, serta sejumlah pemangku kepentingan lain di bidang perdagangan, perbankan, dan logistik.

Perwakilan PT Kether Coco Bio Edi Gunawan dalam sambutannya menjelaskan perusahaan ini merupakan industri pengolahan kelapa dengan produk utama santan beku untuk pasar ekspor.

Hingga saat ini, investasi yang telah ditanamkan mencapai sekitar USD 50 juta (Rp 800 miliar) dengan target peningkatan menjadi USD 100 juta (Rp 1,6 triliun) dalam beberapa tahun mendatang.

Baca Juga:

Perusahaan telah mempekerjakan 110 tenaga kerja lokal dan menargetkan penyerapan hingga 500 orang di masa depan.

Edi mengungkapkan kapasitas produksi rata-rata perusahaan tersebut mencapai 28 ton per hari.

Perusahaan asal Sulut, PT Kether Coco Bio ekspor perdana 260 ton santan beku berkat memanfaatkan fasilitas kawasan berikat dari Kanwil Bea Cukai Sulbagtara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ekspor Perdana  santan beku  perusahaan  Bea Cukai  Fasilitas Kawasan Berikat  PT Kether Coco Bio  industri  ekspor 
BERITA EKSPOR PERDANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp