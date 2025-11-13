Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Perusahaan China Berpotensi Garap Proyek Geospasial, DPR Ungkap Kekhawatiran

Kamis, 13 November 2025 – 10:30 WIB
Perusahaan China Berpotensi Garap Proyek Geospasial, DPR Ungkap Kekhawatiran - JPNN.COM
Politikus Golkar Dave Laksono. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kalangan Parlemen khawatir jika perusahaan asal China memenangkan tender penyediaan data dasar geospasial (basic geospatial data) dan peta dasar (base maps) wilayah urban dan non-urban seluruh Indonesia di Badan Informasi Geospasial (BIG).

Kekhawatiran tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono dan Anggota Komisi I DPR TB Hasanudin menyampaikan hal tersebut, di Jakarta, Rabu (13/11).

Dave menilai proyek ini memerlukan pengawasan ketat karena menyangkut data strategis nasional yang tak boleh jatuh ke tangan pihak asing.

Baca Juga:

“Kami memahami ini proyek kerja sama Bank Dunia, jadi tendernya internasional. Tapi dominasi peserta dari Tiongkok menunjukkan lemahnya daya saing industri nasional di sektor geospasial,” ujar Dave.

Menurut Dave, korporasi dari China mendominasi tender tersebut merupakan tanda bahaya bagi kedaulatan Indonesia.

“Ini alarm bagi pemerintah, kalau kita sendiri tidak punya kapasitas memetakan negeri kita, maka kedaulatan digital kita rentan,” paparnya.

Baca Juga:

Politisi Partai Golkar ini menegaskan Komisi I DPR akan memanggil BIG untuk meminta penjelasan tentang proses tender, terutama terkait sistem keamanan dan penyimpanan data.

Ia juga meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ikut memastikan bahwa seluruh hasil pemetaan disimpan dan dikelola di server dalam negeri, di bawah pengawasan negara.

Menurut pimpinan Komisi I DPR, dominasi korporasi dari China dalam tender proyek geospasial tersebut merupakan tanda bahaya bagi kedaulatan Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Proyek Data Geospasial  China  Komisi I Dpr  Perusahaan China  tender proyek  Badan Informasi Geospasial 
BERITA PROYEK DATA GEOSPASIAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp