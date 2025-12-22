Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Perusahaan di Temanggung Sukses Ekspor 1.250 Karung Rumput Laut Kering ke Jepang

Senin, 22 Desember 2025 – 11:11 WIB
Perusahaan di Temanggung Sukses Ekspor 1.250 Karung Rumput Laut Kering ke Jepang - JPNN.COM
Bea Cukai Magelang memberi pendampingan kepada CV Cahaya Lentera Abadi yang sukses mengekspor rumput laut kering sebanyak 1.250 karung ke Jepang. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, TEMANGGUNG - CV Cahaya Lentera Abadi sukses mengekspor produk rumput laut kering (dried sargassum) yang akan dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk organik ke Jepang pada Rabu (17/12).

Perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung itu mengirim 1.250 karung rumput laut kering senilai USD 13.400 menggunakan sebuah kontainer 40 feet.

Bea Cukai Magelang turut memberikan pendampingan kepada CV Cahaya Lentera Abadi dalam pelaksanaan ekspor ini.

Baca Juga:

Kepala Kantor Bea Cukai Magelang Imam Sarjono mengatakan pendampingan terhadap UMKM tersebut dilakukan mulai dari asistensi pemenuhan ketentuan kepabeanan, pemahaman prosedur ekspor, hingga memastikan kelancaran proses pengiriman barang ke luar negeri.

"Bea Cukai hadir sebagai pengawas dan fasilitator perdagangan. Kami berkomitmen untuk terus mendampingi pelaku usaha agar mampu memenuhi ketentuan ekspor dan meningkatkan daya saing produknya di pasar internasional," kata Imam dalam keterangannya, Senin (22/12).

Imam juga menyampaikan keberhasilan ekspor ini merupakan bukti bahwa UMKM dan pelaku usaha daerah memiliki potensi besar untuk menembus pasar global apabila didukung dengan pendampingan yang tepat.

Baca Juga:

"Kami berharap semakin banyak pelaku usaha di wilayah Magelang dan sekitarnya yang terdorong untuk melakukan ekspor," ujarnya.

Imam menegaskan Bea Cukai Magelang akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan ekspor nasional, serta mendukung terciptanya industri yang berorientasi global. (mrk/jpnn)

Perusahaan di Temanggung, CV Cahaya Lentera Abadi sukses mengekspor 1.250 karung rumput laut kering ke Jepang pada Rabu (17/12)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ekspor  rumput laut  perusahaan  Bea Cukai Magelang  Bea Cukai 
BERITA EKSPOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp