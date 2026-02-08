Perusahaan India Bakal Investasi di Kilang Minyak RI

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan perusahaan asal India, Essar Group, berminat untuk melakukan investasi di kilang Indonesia, salah satunya Kilang Dumai.

“Kemarin dimediasi oleh Pak Menteri (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk langsung bertemu dengan Pertamina secara b2b (antarbisnis),” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman dikutip Minggu (8/2).

Laode memandang proyek revitalisasi kilang merupakan langkah yang baik, di sisi lain kehadiran investor yang ingin berinvestasi di kilang dalam negeri juga merupakan hal yang baik.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM menjembatani komunikasi antara calon investor, yang dalam hal ini adalah Essar Group, dengan Pertamina selaku pengelola kilang yang sudah ada di dalam negeri.

“Nanti akan ada follow up dari situ terkait dengan bagaimana mengoptimalkan kilang-kilang di dalam negeri,” ucap Laode.

Meskipun demikian, ia belum bisa memastikan apakah Essar Group akan berinvestasi di program RDMP (Refinery Development Master Plan) atau revitalisasi Kilang Dumai.

Ia menekankan bahwa saat ini baru memasuki tahap diskusi dan masih ada tahap-tahap diskusi selanjutnya sebelum menentukan kilang mana yang akan menjadi tempat Essar Group berinvestasi.

“Masih ada pertemuan selanjutnya untuk membahas itu,” ucap Laode.