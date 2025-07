Perusahaan Induk Neta Auto Cari Investor Baru, Konsumen di Indonesia Harus Tahu Ini

jpnn.com, JAKARTA - Hozon New Energy Automobile Co, Ltd. perusahaan induk Neta Auto, mengumumkan sedang memasuki proses restrukturisasi.

Langkah tersebut diambil guna memperkuat keberlangsungan bisnis dan menarik investor strategis global.

Kendati di tengah proses restrukturisasi, NETA Auto dengan anak perusahaannya di berbagai negara termasuk Neta Auto Indonesia, memastikan operasional dan layanan purnajualnya tetap berjalan normal.

Baca Juga: Neta Auto Buka Suara Soal Nasib Bisnisnya

Artinya, Hozon New Energy memastikan proses restrukturisasi tidak berdampak langsung terhadap anak perusahaan luar negeri, termasuk NETA Auto Indonesia, NETA Auto Thailand, dan NETA Auto Brasil, yang tetap menjalankan bisnis seperti biasa.

“Restrukturisasi ini hanya mencakup Hozon New Energy dan tidak melibatkan anak usaha internasional di bawah merek NETA atau entitas lain,” demikian dijelaskan Administrator Hozon New Energy dalam keterangannya, Senin (21/7).

Perusahaan juga mengumumkan bahwa proses perekrutan investor strategis telah dimulai sejak 30 Juni 2025, dengan batas akhir pengajuan dokumen pada 30 Juli 2025.

Sejumlah calon investor yang dinilai memiliki sinergi industri tinggi sudah melewati tahap pendaftaran dan tengah mengikuti seleksi awal.

Perusahaan menyatakan langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk mengoptimalkan nilai aset perusahaan dan memulihkan operasi.