Perusahaan Ini Sukses Ekspor Bungkil Sawit ke Tiongkok, Bea Cukai Parepare: Sinyal Positif

jpnn.com, PAREPARE - PT Awana Sawit Lestari sukses mengekspor palm kernel expeller atau bungkil inti sawit sebanyak 3,200.625 Metric Ton (MT) tujuan Tiongkok pada Selasa (13/1).

Eksportasi bungkil inti sawit yang menggunakan sarana angkut MV Brother 36 tersebut menyumbang penerimaan negara dari bea keluar sebesar Rp 428.987.000 dan pungutan sawit sebesar Rp 1.340.582.000.

"Dengan nilai devisa ekspor mencapai USD 352.068,75, tentunya eksportasi di awal tahun ini menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi serta bergeraknya roda perekonomian di daerah," kata Kepala Kantor Bea Cukai Parepare Dawny Marbagia dalam keterangannya, Senin (19/1).

Bea Cukai Parepare diketahui turut mengasistensi pelaksanaan ekspor di Pelabuhan Belang-Belang Provinsi Sulawesi Barat tersebut.

"Bea Cukai Parepare terus berkomitmen mendukung peningkatan ekspor melalui asistensi dan pendampingan bagi para pengguna jasa, memberikan layanan serta pengawasan kegiatan kepabeanan dan cukai yang responsif, transparan, dan berintegritas," tegas Dawny.

Melalui pendampingan dan pelayanan yang optimal, aktivitas ekspor seperti yang dilakukan PT Awana Sawit Lestari diharapkan mampu membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja.

Selain itu juga meningkatkan penerimaan negara yang pada akhirnya kembali dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. (mrk/jpnn)