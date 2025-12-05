Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Perusahaan Milik Luhut Jadi Penyebab Banjir di Pulau Sumatra?

Jumat, 05 Desember 2025 – 07:56 WIB
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan . Foto: Instagram @luhut.pandjaitan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membantah isu keterlibatan atau kepemilikan dirinya di PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Adapun Luhut terseret polemik dari PT TPL yang diketahui adalah perusahaan penghasil bubur kertas yang diduga berkontribusi sebagai pemicu banjir bandang di wilayah Pulau Sumatra.

“Sehubungan dengan beredarnya berbagai informasi yang simpang siur di media sosial maupun ruang publik, kami sampaikan informasi tersebut adalah tidak benar,” kata Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi dikutip Jumat (5/12).

Jodi menyatakan Luhut tidak memiliki, terafiliasi, maupun terlibat dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Toba Pulp Lestari.

“Setiap klaim yang beredar terkait kepemilikan atau keterlibatan beliau merupakan informasi yang keliru dan tidak berdasar,” ujar Jodi.

Dia menyampaikan, Luhut sebagai pejabat negara konsisten mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur transparansi, etika pemerintahan, dan pengelolaan potensi konflik kepentingan.

Menurut Jodi, Luhut selalu terbuka terhadap proses verifikasi fakta dan mendorong publik untuk merujuk pada sumber informasi yang kredibel.

Karena itu Jodi mengimbau seluruh pihak untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi.

Luhut Binsar terseret polemik PT TPL yang diketahui adalah perusahaan penghasil bubur kertas yang diduga sebagai pemicu banjir bandang di wilayah Pulau Sumatra

