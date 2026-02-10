Perusahaan Nikel Sherly Tjoanda Didenda Rp 500 M? Ini Kata Satgas PKH

jpnn.com - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) merespons kabar yang menyebut bahwa perusahaan milik Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, PT Karya Wijaya dikenai denda administratif sebesar Rp 500 miliar oleh satgas tersebut.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak di Gedung Penkum Kejagung, Jakarta, Senin (2/3/2026), mengatakan bahwa saat ini satgas masih melakukan tahap verifikasi di wilayah Maluku Utara.

"Prosesnya masih berjalan. Belum ada hasil final karena ada perbedaan data yang diverifikasi sehingga pada waktunya ini nanti akan disampaikan," ucapnya.

Dia mengatakan, satgas bekerja secara cermat, akurat, dan saintifik sehingga membutuhkan waktu.

Barita juga memastikan bahwa apabila nantinya ditemukan pelanggaran dalam temuan data yang terverifikasi, maka satgas akan melakukan langkah-langkah tindak lanjut.

"Yakinlah bahwa kami bekerja dengan peraturan, dan dalam peraturan itulah kepentingan untuk penertiban itu dijalankan," ucapnya.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa perusahaan milik Sherly Tjoanda, PT Karya Wijaya dijatuhi denda administratif sebesar Rp 500 miliar oleh Satgas PKH.

Sanksi denda itu diberikan atas dugaan aktivitas tambang nikel ilegal di Pulau Gabe, Halmahera Tengah, Maluku Utara.(ant/jpnn)