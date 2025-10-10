Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Perusahaan Rokok Asal Nganjuk Sukses Ekspor Perdana ke Malaysia, Nilainya Rp 1,2 Miliar

Jumat, 10 Oktober 2025 – 14:44 WIB
Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Agus Sudarmadi saat melepas ekspor perdana rokok produksi PT Indoraya Sejahtera Group dengan negara tujuan Malaysia pada Rabu (8/10). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, NGANJUK - PT Indoraya Sejahtera Group sukses melakukan ekspor perdana produk rokok ke Malaysia.

Pelepasan ekspor perusahaan rokok asal Kabupaten Nganjuk itu secara resmi dilakukan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Agus Sudarmadi pada Rabu (8/10).

Perusahaan yang berdiri sejak 2024 ini berhasil menembus pasar internasional dengan nilai ekspor mencapai USD 74.560 atau sekitar Rp 1,2 miliar.

Adapun perincian barang yang diekspor terdiri atas 1,5 juta batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan 2,5 juta batang rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM).

Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II Agus Sudarmadi menyampaikan apresiasi atas capaian ekspor perdana ini.

Menurut Agus, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong kinerja ekspor produk dalam negeri.

“Sebagai trade facilitator dan industrial assistance, kami terus berkomitmen memberikan asistensi dan kemudahan kepada pelaku usaha agar produk lokal dapat menembus pasar global,” ujar Agus dalam keterangannya, Jumat (10/10).

Lebih lanjut Agus mengatakan capaian ini tidak hanya memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu sentra industri hasil tembakau terbesar di Indonesia, tetapi juga menunjukkan potensi besar produk rokok dalam negeri di kancah internasional.

