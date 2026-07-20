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JPNN.com - Ekonomi - Makro

Perusahaan Tiongkok Sepakat Perkuat SDM & Jaga Investasi Indonesia

Senin, 20 Juli 2026 – 17:22 WIB
Perusahaan Tiongkok Sepakat Perkuat SDM & Jaga Investasi Indonesia - JPNN.COM
Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kemnaker Dr. Mohammad Mustafa Sarinanto, M.Eng, di acara The 5th "Invest in Indonesia" Policy & Experience Sharing Series. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pengawas China Chamber of Commerce in Indonesia Wang Lei mengatakan pengelolaan SDM menjadi salah satu faktor strategis seiring meningkatnya hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia-Tiongkok. 

Hal itu diungkapkan Wang Lei dalam The 5th "Invest in Indonesia" Policy & Experience Sharing Series - 2026 Human Resources Forum for Chinese Enterprises in Indonesia yang berlangsung di Hotel Shangri-La Jakarta, Jumat (17/7). 

Dia pun mendorong perusahaan Tiongkok perlu terus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan dan memperkuat pengembangan talenta lokal.

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“Sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika kebijakan maupun kebutuhan bisnis di Indonesia,” ujar Wang Lei.

Di sisi lain, Tax Partner, Workforce & Global Mobility PwC Indonesia Hisni Jesica menilai berbagai perkembangan terbaru terkait regulasi ketenagakerjaan dan perpajakan yang perlu menjadi perhatian perusahaan. 

Menurut Hisni, pembahasannya mencakup implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), sistem pelaporan Coretax, hingga kewajiban pelaporan aset dan kewajiban global individu merupakan bagian dari upaya menjaga kepatuhan administrasi perusahaan.

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Pemerintah Mendorong Keberlanjutan Investasi

Pemerintah mendorong penguatan kepatuhan ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi untuk menjaga keberlanjutan investasi di Indonesia. 

Ketua Pengawas China Chamber of Commerce in Indonesia Wang Lei mengatakan pengelolaan SDM menjadi salah satu faktor strategis dalam hubungan ekonomi

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TAGS   SDM  investasi  Tiongkok  tenaga kerja 
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