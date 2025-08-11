Perusuh Bahagia

jpnn.com - PENUTUP dialog malam kemarin adalah soal organisasi. "Apakah diizinkan kalau dibentuk organisasi perusuh Disway." Yang bertanya: "perusuh" muda dari Banten: Riki Gana.

"Perusuh" hanyalah nickname untuk pembaca Disway yang rajin kirim tulisan ke kolom komentar. Istilah itu muncul setelah ditemukan banyaknya komentar yang "usil" dan "nakal".

Dahlan Iskan dan Napsiah Sabri bersama Kimbab Family.-FOTO: MOCH SAHIROL-HARIAN DISWAY-

Baca Juga: Umur Baru

"Jumlah perusuh begitu banyaknya. Apa salahnya dibentuk organisasi?" katanya.

Ia pernah lama bekerja di Krakatau Steel. Berhenti. Beralih jadi dosen. Sejak itu hidupnya merasa lebih tenang.

Tentu Anda sudah tahu jawaban saya: tidak melarang dan tidak menganjurkan. Terserah saja. Hanya saja bentuk yang tanpa bentuk seperti sekarang ini rasanya lebih asyik.

Baca Juga: Orang Ketiga

Organisasi sudah terlalu banyak. Setiap instansi punya organisasi. Banyaknya organisasi rasanya tidak salah. Tetapi kalau setiap organisasi merayakan ulang tahun masing-masing rasanya terlalu bikin pemborosan.

Perayaan ulang tahun menjadi seperti bagian dari pekerjaan. Seolah dengan menjadi panitia ulang tahun seperti sudah bekerja.