JPNN.com - Nasional - Istana

Perwakilan Mahasiswa Datang ke Istana, Ini yang Disampaikan

Kamis, 04 September 2025 – 19:49 WIB
Sejumlah perwakilan mahasiswa (memakai almamater kampus) saat tiba di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/9) malam. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah perwakilan mahasiswa mendatangi Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/9) malam.

Para perwakilan mahasiswa tersebut mulai tiba di halaman Istana Negara pada pukul 18.45 WIB.

Salah satu mahasiswa, Muhammad Raihan dari Aliansi BEM PTNU mengatakan, pihaknya akan menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah.

“Beberapa aspirasi dari kami, itu penyampaian pertama tentang guru, karena kita bergerak di pendidikan, jadi kesejahteraan guru honorer terutama,” kata Raihan.

Selanjutnya, mahasiswa juga bakal membicarakan tentang aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa waktu lalu.

“Ada beberapa tentang aksi demonstrasi kemarin. Tentu teruntuk teman-teman, bebaskan bagaimana mereka,” tambahnya.

Raihan belum bisa memastikan perwakilan mahasiswa apakah akan diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto atau perwakilan istana lainnya.

Adapun, dari data yang diterima, ada sejumlah perwakilan mahasiswa dan organisasi yang diundang ke Istana Negara di antaranya:

Sejumlah perwakilan mahasiswa mendatangi Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/9) malam.

